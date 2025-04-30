Помните Nokia? В этом году будет закрыт еще один некогда культовый бренд смартфонов
В скором времени корейский бренд LG полностью свернет свой мобильный бизнес.
Как сообщает 9to5Google, 30 июня LG отключит серверы, отвечающие за облачные обновления своих смартфонов. После этой даты установить новую версию Android или патчи безопасности от Google будет невозможно.
Вместе с серверами компания закроет утилиту LG Bridge PC, которая нужна для резервного копирования, восстановления и обновления ПО. Кроме того, через два месяца на телефоны LG нельзя будет установить ранее удаленные штатные приложения.
Поэтому если у вас где-то в ящике пылится старый смартфон LG, то сейчас – подходящий момент, чтобы его включить и установить последнее доступное обновление. Скоро такой возможности уже не будет.
Устройства LG запомнились многим благодаря качеству звука, а также нестандартным идеям. Впрочем, мобильный бизнес приносил производителю только убытки, а завлечь массового покупателя так и не удалось. Последний и по совместительству один из самых запоминающимся смартфонов компании был LG Wing с поворотным основным экраном.