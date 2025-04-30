Помните Nokia? В этом году будет закрыт еще один некогда культовый бренд смартфонов

Устройства LG запомнились многим благодаря качеству звука, а также нестандартным идеям. Впрочем, мобильный бизнес приносил производителю только убытки, а завлечь массового покупателя так и не удалось. Последний и по совместительству один из самых запоминающимся смартфонов компании был LG Wing с поворотным основным экраном.