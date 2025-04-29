Отказ от проектов скоростного транспорта и зарядки поездов принес 114 млн евро Центральному вокзалу

Также будет использована та часть финансирования из фонда, которая объективно не может быть использована в соответствии с первоначальным планом. Так, 36,2 млн евро из выделенных Минблагу средств перераспределены на обеспечение доступности технических средств для инвалидов (7,2 млн евро) и строительство арендного жилья (29 млн евро).