Учения Государственной полиции Iron Wall (25.04.2025)
25 апреля этого года на территории спортивной базы комплекса Bikernieki успешно прошли масштабные тактические учения Iron Wall. Их целью было ...
ФОТО: летели шины, деревья и петарды - как Государственная полиция учится сдерживать агрессивную толпу
25 апреля этого года на территории спортивной базы комплекса Bikernieki успешно прошли масштабные тактические учения Iron Wall, целью которых было укрепление взаимодействия оперативных служб и совершенствование готовности реагировать на угрозы безопасности.
Во время учений представители служб отрабатывали спасение людей в различных условиях, тушение горящих объектов, мероприятия по контролю толпы, а также оказание первой медицинской помощи в сложных ситуациях.
В тактических учениях приняли участие представители Государственной полиции, Полицейского колледжа, Военной полиции, Управления мест заключения, Рижской полиции самоуправления, Колледжа пожарной безопасности и гражданской защиты, Рижского медицинского колледжа Латвийского университета, а также студенты Академии внутренней безопасности юридического факультета Латвийского университета.
«Ход учений подтвердил уровень подготовки служб — все задачи были успешно выполнены без происшествий. Совместные учения такого рода являются важной предпосылкой для укрепления внутренней безопасности Латвии и эффективного оперативного реагирования в кризисных ситуациях», — говорится в сообщении.