Учения «Запад» запланированы на сентябрь, они проводятся каждые два года с 2009 года.
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Сегодня 13:23
"Драматизировать не нужно": у разведки НАТО нет данных, что российско-белорусские учения "Запад" вызовут угрозу
Главный советник литовского президента Литвы Гитанаса Науседы по национальной безопасности говорит, что у разведки НАТО нет никаких признаков того, что российско-белорусские военные учения «Запад», которые пройдут осенью, будут представлять угрозу для Альянса.
«Пока у разведки НАТО нет никаких данных о том, что учения «Запад» будут крупномасштабными и могут представлять угрозу», — заявил Дейвидас Матулёнис радиостанции Ziniu radijas во вторник.
По его словам, данные указывают на то, что учения будут носить ограниченный характер, а в ходе учений союзники по НАТО также продемонстрируют свою волю «обеспечить сдерживание и оборону нашей территории» посредством своих действий в регионе.
«Поэтому драматизировать не нужно, но ситуация отслеживается», — сказал советник президента.
Матулёнис приступил к работе в президентской канцелярии в понедельник; До этого он занимал пост посла Литвы в НАТО.
Учения «Запад» запланированы на сентябрь, они проводятся каждые два года с 2009 года.