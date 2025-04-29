"Объединенный список" предлагает ликвидировать Министерство климата и энергетики

Оценка работы МКЭ за почти полтора года показывает, что создание такой министерской должности и министерства было дорогостоящей ошибкой, не принесшей никаких полезных результатов. Это не помогло решить проблему дублирования функций, так как функции КМЭ, Министерства умного управления и регионального развития и Министерства экономики продолжают дублироваться как по вопросам климата, так и по вопросам энергетики, заявили депутаты ОС. "КМЭ стало символом того, как бюрократия растет и тратит деньги, не решая проблем. При создании министерства было дано четкое обещание, что процесс будет осуществляться без дополнительных затрат. Однако эти обещания не были выполнены: расходы выросли, система управления неясна, а общество не уверено в смысле существования министерства", - сказал лидер парламентской фракции ОС Эдгар Таварс.