Покупатели в США столкнулись с резким ростом цен на Shein - подорожание до 377%
Один из самых популярных китайских продавцов недорогих товаров — компания Shein — поднял цены на одежду, товары для дома и кухни, игрушки, а также продукцию для красоты и ухода для жителей США.
Сообщается, что Shein повысил цены для клиентов в США в ответ на введенные президентом Дональдом Трампом тарифы. Основанная в Китае компания электронной коммерции, популярная также и в Латвии, начала поднимать цены на широкий ассортимент товаров, начиная с пятницы.
Повышение цен затронуло товары в нескольких категориях: женская одежда, товары для дома и кухни, игрушки, косметика и средства по уходу за здоровьем, а также другие. Например, среди 100 самых популярных женских товаров средняя цена в США выросла на 8%, в то время как средняя цена на товары для красоты и здоровья выросла для американских потребителей на 51%. Некоторые конкретные товары подорожали даже в несколько раз. Так, например, цена на комплект кухонных полотенец увеличилась на 377%.
Решение Shein поднять цены для американских покупателей совпало с приближением отмены льготы по ввозу товаров стоимостью до 800 долларов США — так называемого лимита «de minimis» — для продукции, импортируемой из Китая и Гонконга.
Компания ранее в этом месяце предупреждала, что потребители в США столкнутся с ростом цен. «Из-за недавних изменений в глобальных торговых правилах и тарифах наши операционные издержки выросли», — говорится на сайте Shein в апреле 2025 года. — «Чтобы продолжать предлагать вам любимые товары с сохранением качества, мы будем корректировать цены начиная с 25 апреля 2025 года».
Торговые отношения между США и Китаем в последнее время остаются напряженными: Трамп ввел новые тарифы на товары, импортируемые из второй крупнейшей экономики мира. Недавно он увеличил тарифы на китайскую продукцию до 145%. В ответ Китай повысил свои тарифы на американские товары до 125%.