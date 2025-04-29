Покупатели в США столкнулись с резким ростом цен на Shein - подорожание до 377%

Повышение цен затронуло товары в нескольких категориях: женская одежда, товары для дома и кухни, игрушки, косметика и средства по уходу за здоровьем, а также другие. Например, среди 100 самых популярных женских товаров средняя цена в США выросла на 8%, в то время как средняя цена на товары для красоты и здоровья выросла для американских потребителей на 51%. Некоторые конкретные товары подорожали даже в несколько раз. Так, например, цена на комплект кухонных полотенец увеличилась на 377%.