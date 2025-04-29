Благодаря угрозам Трампа в Канаде на выборах победила Либеральная партия
Правящая Либеральная партия Канады отстояла свои позиции на выборах в парламент страны.
Как сообщает DW, по предварительным данным, либералы под руководством премьер-министра Марка Карни лидируют или уже победили в 164 избирательных округах, каждый из которых предоставляет место в Палате общин - нижней палате парламента страны, состав которой и определяется по итогам голосования. Второй по популярности среди избирателей Канады оказалась правоцентристская Консервативная партия, находящаяся в оппозиции с 2015 года. На момент публикации заметки консерваторы получили 146 мандатов.
На третьем месте в таблице находится выступающий за независимость Квебека "Квебекский блок" - партия смогла закрепить за собой 23 места в парламенте.
Несколько месяцев назад граждане Канады отдавали предпочтение в опросах Консервативной партии под руководством Пьера Пуальевра, пишет Reuters. Это было отчасти обусловлено тем, что бывший премьер-министр Канады и лидер Либеральной партии Джастин Трюдо в последние годы потерял популярность среди своих сторонников из-за роста цен, жилищного кризиса и миграционных проблем в стране.
На настроения избирателей повлияла политика США после переизбрания Дональда Трампа - с момента вступления в должность президент США и его сторонники не раз высказывались о северной стране с пренебрежением и угрозами. Кроме того, Канада стала одной из первых стран, с которыми Трамп развязал торговую войну. На фоне этого Карни стал заручаться поддержкой избирателей. Он пообещал твердо противостоять экономической политике Вашингтона и угрозе аннексии.