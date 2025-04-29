Благодаря угрозам Трампа в Канаде на выборах победила Либеральная партия

На настроения избирателей повлияла политика США после переизбрания Дональда Трампа - с момента вступления в должность президент США и его сторонники не раз высказывались о северной стране с пренебрежением и угрозами. Кроме того, Канада стала одной из первых стран, с которыми Трамп развязал торговую войну. На фоне этого Карни стал заручаться поддержкой избирателей. Он пообещал твердо противостоять экономической политике Вашингтона и угрозе аннексии.