Иностранец, который в Риге обнажался перед детьми, не признает вину - был пьян, забыл застегнуть ширинку
Сегодня на закрытом судебном заседании Рижский городской суд начнет рассмотрение уголовного дела против иностранного гражданина, обвиняемого в развращении нескольких несовершеннолетних девочек.
Согласно обвинению, мужчина в период с 23 сентября по 28 октября 2024 года на улицах и в общественном транспорте Риги четыре раза обнажал свой половой орган и демонстрировал его девочкам, не достигшим 14-летнего возраста.
Для установления личности мужчины Государственная полиция разместила его фотографии в социальных сетях. Благодаря активному участию общественности мужчина был быстро опознан и задержан 31 октября 2024 года. После задержания судья избрал в качестве меры пресечения арест.
В ходе досудебного расследования мужчина не признал свою вину и заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и забыл застегнуть ширинку. Ранее он не был судим. За такое преступление Уголовным законом предусмотрено наказание — лишение свободы на срок до семи лет и пробационный надзор сроком до пяти лет.