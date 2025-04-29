Иностранец, который в Риге обнажался перед детьми, не признает вину - был пьян, забыл застегнуть ширинку

В ходе досудебного расследования мужчина не признал свою вину и заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и забыл застегнуть ширинку. Ранее он не был судим. За такое преступление Уголовным законом предусмотрено наказание — лишение свободы на срок до семи лет и пробационный надзор сроком до пяти лет.