Битва инициатив: жители Юрмалы не могут решить, что делать с животными на пляже

Самоуправление Юрмалы рассмотрит очередную инициативу жителей, связанную с пребыванием собак на пляже. В настоящее время, благодаря инициативе, поданной в городскую думу, на пляже Рижского залива в Юрмале разрешено выгуливать собак в "несезон" - с 1 ноября по 31 марта. В то же время на платформе общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за восстановление запрета на пребывание собак и других домашних животных на юрмальских пляжах.