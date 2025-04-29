Битва инициатив: жители Юрмалы не могут решить, что делать с животными на пляже
В Юрмале вновь обсуждается вопрос о пребывании домашних животных на пляже. Сейчас собакам разрешено гулять только в несезон, но жители выступают с инициативами как за сохранение запрета, так и за его смягчение. Муниципалитет рассматривает варианты.
Самоуправление Юрмалы рассмотрит очередную инициативу жителей, связанную с пребыванием собак на пляже. В настоящее время, благодаря инициативе, поданной в городскую думу, на пляже Рижского залива в Юрмале разрешено выгуливать собак в "несезон" - с 1 ноября по 31 марта. В то же время на платформе общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за восстановление запрета на пребывание собак и других домашних животных на юрмальских пляжах.
На заседании думы на прошлой неделе была рассмотрена коллективная инициатива - разрешить прогулки с домашними животными круглый год на определенной части пляжа. Дума поручила управлению городского хозяйства подготовить оценку инициативы и в течение трех месяцев представить вопрос на рассмотрение Юрмальской думы.