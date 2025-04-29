Во вторник будет дуть порывистый ветер и светить солнце
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Во вторник будет дуть порывистый ветер и светить солнце

Отдел новостей

LETA

Во вторник в Латвии ожидаются порывы западно-северо-западного ветра до 12-17 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

На большей части территории страны день пройдет без осадков, сквозь облака будет светить солнце. Воздух прогреется до +12...+17 градусов, местами на побережье температура не превысит +10 градусов.

В Риге будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер порывами до 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +14 градусов.

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