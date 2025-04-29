Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Во вторник будет дуть порывистый ветер и светить солнце
Во вторник в Латвии ожидаются порывы западно-северо-западного ветра до 12-17 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
На большей части территории страны день пройдет без осадков, сквозь облака будет светить солнце. Воздух прогреется до +12...+17 градусов, местами на побережье температура не превысит +10 градусов.
В Риге будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер порывами до 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +14 градусов.