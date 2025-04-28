Подробности смертельного ДТП на Таллинском шоссе: спасателям пришлось срезать крышу машины, чтобы освободить водителя

Автомобилистам, которые двигались в сторону Эстонии со стороны Риги, пришлось стоять в пробке длиной около семи километров. Проезжая часть была усеяна обломками транспортных средств, из-за чего дорога оказалась непроходимой. Некоторые водители объезжали место происшествия по лесной дороге, идущей параллельно шоссе. Следователи тем временем двигались по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками. Сейчас им предстоит установить причины трагического происшествия.