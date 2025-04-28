Подробности смертельного ДТП на Таллинском шоссе: спасателям пришлось срезать крышу машины, чтобы освободить водителя
В понедельник между Айнажи и Салацгривой было перекрыто движение, так как между двумя легковыми машинами случилось лобовое столкновение. Один из водителей был доставлен в больницу, а другой погиб еще до прибытия медиков на место происшествия.
Две полностью разбитые легковые машины перекрыли Таллинское шоссе. Одна из них после удара улетела в кювет, а другая остановилась на асфальте. Спасателям пришлось срезать крышу автомобиля Citroen, чтобы освободить водителя из покореженных металлических конструкций, сообщает "Degpunktā".
Автомобилистам, которые двигались в сторону Эстонии со стороны Риги, пришлось стоять в пробке длиной около семи километров. Проезжая часть была усеяна обломками транспортных средств, из-за чего дорога оказалась непроходимой. Некоторые водители объезжали место происшествия по лесной дороге, идущей параллельно шоссе. Следователи тем временем двигались по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками. Сейчас им предстоит установить причины трагического происшествия.
Погибшим оказался мужчина примерно 53 лет, а за рулем второго автомобиля находился мужчина лет 30-ти, который с травмами средней тяжести был доставлен в больницу.