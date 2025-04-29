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В Латвии
Сегодня 07:14
Латвия предоставит Украине еще 1500 боевых дронов
Латвия продолжает активно поддерживать Украину, отправляя новую партию боевых дронов. В рамках международной коалиции беспилотников страны объединяют усилия, предоставляя значительную финансовую и техническую помощь для укрепления обороны Украины.
К отправке в Украину готова очередная партия из 1500 боевых дронов латвийского производства, сообщил министр обороны Андрис Спрудс в соцсетях. По словам министра, в первой половине года две латвийские компании поставят 12 000 беспилотных аппаратов для международной коалиции дронов.
В 2024 году поддержка стран-членов коалиции Украине составила 1,8 млрд евро. В рамках коалиции был создан международный фонд, который в 2024 году привлек финансирование на сумму более 80 млн евро. В коалицию входят 18 стран - Латвия, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Новая Зеландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция.