В России ребенок получил смертельную травму на выставке трофейной техники НАТО и ВСУ

Одна из очевидиц рассказала, что до трагедии техника никак не была ограждена от публики, а многие родители не только позволяли своим маленьким детям забираться на нее, но и сами помогали им взбираться и фотографировали. "После случившегося технику огородили лентами, а детей, которые находились там без родителей, стали отгонять, чтобы они не забирались на технику. Хотя изначально техника была доступна всем — родители сами подсаживали детей на бронемашины, главное — повыше, чтобы сделать фото. Вчера там были мои знакомые — им даже позволили залезть в машину вместе с детьми, подростки взбирались на крыши бронетехники. Сегодня, после трагедии, возле каждой единицы техники поставили по солдату, чтобы никто не лез и ничего не трогал", — рассказала она.