В России ребенок получил смертельную травму на выставке трофейной техники НАТО и ВСУ
В городе Комсомольск-на-Амуре на Дальнем Востоке России произошла трагедия во время демонстрации захваченной в войне с Украиной техники НАТО и ВСУ. Родители подпускали к боевой технике даже маленьких детей, и одного мальчика убил открывшийся люк бронемашины.
В момент, когда 4-летний мальчик подошел к бронетранспортеру M113, внезапно открылся люк и ударил его по голове. От полученных тяжелых травм ребенок скончался в машине скорой помощи. По словам очевидцев, мальчик пришел на выставку вместе с отцом и братом.
Местное издание DVhab.ru, ссылаясь на очевидцев, сообщило, что ребенок стоял под бронетранспортером, когда другой ребенок внутри машины дернул за рычаг, и люк открылся, ударив мальчика по голове. По другой версии, люк открылся самопроизвольно из-за утечки в гидравлической системе бронемашины.
На сайте местной администрации указано, что выставка была запланирована с 24 апреля по 3 мая. После гибели ребенка к охране экспонатов привлекли военнослужащих, а сами объекты огородили ленточками, сообщают росСМИ.
Одна из очевидиц рассказала, что до трагедии техника никак не была ограждена от публики, а многие родители не только позволяли своим маленьким детям забираться на нее, но и сами помогали им взбираться и фотографировали. "После случившегося технику огородили лентами, а детей, которые находились там без родителей, стали отгонять, чтобы они не забирались на технику. Хотя изначально техника была доступна всем — родители сами подсаживали детей на бронемашины, главное — повыше, чтобы сделать фото. Вчера там были мои знакомые — им даже позволили залезть в машину вместе с детьми, подростки взбирались на крыши бронетехники. Сегодня, после трагедии, возле каждой единицы техники поставили по солдату, чтобы никто не лез и ничего не трогал", — рассказала она.