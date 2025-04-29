В Эстонии холодильник уже победил телевизор. Латвия к ней подтягивается
Главным поводом к беспокойству жители Эстонии называют дорожающую жизнь, и продуктовая корзина перевешивает для них геополитику. В Латвии пока высокие цены вызывают чуть меньше беспокойства у населения.
Несмотря на то, что Европу и мир в целом продолжают сотрясать кризисы в сфере безопасности и экономико-политическая напряженность, жители Эстонии больше всего обеспокоены вопросами выживания. Исследование одного из банков показало, что в Эстонии главным источником тревоги являются растущие расходы на продукты питания и повседневную жизнь – такой ответ дали целые 66% респондентов. В Латвии о повседневных расходах беспокоится 49% жителей, а в Литве – 45%.
Помимо внутреннего роста цен, тревожность людей усилила и международная напряженность, прежде всего война в Украине, влияние которой особенно остро ощущается в странах Балтии. В Эстонии 45% опрошенных назвали обострение геополитической ситуации одной из своих главных тревог. В Литве этот показатель достиг целых 56%.
Личные или семейные финансовые вопросы стали источником беспокойства для 26% эстонских респондентов. В Латвии и Литве, где общая экономическая ситуация была несколько стабильнее или работают иные системы поддержки, этот показатель составил около 15%. Проблемы со здоровьем отметили 9% опрошенных в Эстонии, тогда как в Латвии и Литве вопрос здоровья возник значительно чаще – соответственно у 24% и 26% респондентов.
Остальные темы, такие как неуверенность в сохранении рабочего места (8%) или изменение климата (4%), явно остались на заднем плане. И это несмотря на то, что связанные с будущим риски – например, экологические кризисы или технологические изменения – в долгосрочной перспективе могут оказать на общество столь же решающее влияние.