В Эстонии холодильник уже победил телевизор. Латвия к ней подтягивается

Несмотря на то, что Европу и мир в целом продолжают сотрясать кризисы в сфере безопасности и экономико-политическая напряженность, жители Эстонии больше всего обеспокоены вопросами выживания. Исследование одного из банков показало, что в Эстонии главным источником тревоги являются растущие расходы на продукты питания и повседневную жизнь – такой ответ дали целые 66% респондентов. В Латвии о повседневных расходах беспокоится 49% жителей, а в Литве – 45%.