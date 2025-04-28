В Латвии ищут руководителя Центра искусственного интеллекта. Платить будут с умом
Государственное агентство цифрового развития (VDAA) объявило конкурс на должность директора Центра искусственного интеллекта (MIC). Кандидаты могут подавать заявки до 12 мая.
Зарплата директора MIC составит от 5000 до 8000 евро до вычета налогов.
Требования к кандидатам включают наличие высшего академического или профессионального образования второго уровня в области информационных и коммуникационных технологий, смежных дисциплинах, юриспруденции, экономике или социальных науках, а также как минимум трехлетний опыт работы на руководящей должности в компании или организации с подчинением не менее 10 сотрудников.
Также необходимы профессиональный опыт в сфере ИКТ или управления услугами, работа с международными и локальными проектами, опыт привлечения финансирования и представления организации, а также знания в области технологий искусственного интеллекта и их применения. Дополнительные требования включают уровень владения английским языком не ниже C1 и безупречную репутацию.