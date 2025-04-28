В Латвии ищут руководителя Центра искусственного интеллекта. Платить будут с умом

Требования к кандидатам включают наличие высшего академического или профессионального образования второго уровня в области информационных и коммуникационных технологий, смежных дисциплинах, юриспруденции, экономике или социальных науках, а также как минимум трехлетний опыт работы на руководящей должности в компании или организации с подчинением не менее 10 сотрудников.