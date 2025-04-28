"Не хочешь в армию? Решим вопрос за деньги!" Латвийские военные проверили подозрительное объявление
Военная полиция не обнаружила состава преступления после проведенной проверки объявления, размещенного на портале объявлений, автор которого предлагал за 3000 евро избавить от службы в армии.
Проверка установила, что объявление на портале разместило анонимное лицо, а также, что в связи с распространенной информацией преступных деяний выявлено не было. Как сообщили агентству в Национальных вооруженных силах, тем не менее продолжается изучение и анализ данного и аналогичных случаев. Проверка началась в январе.
"Вас заставляют служить в Национальных вооруженных силах, но вы не можете и категорически не хотите? Напишите нам, мы сделаем все возможное, чтобы избавить вас от такой участи. Используя правильные связи, мы гарантируем стопроцентный результат и полную анонимность," — утверждали авторы объявления. К объявлению был также приложен адрес электронной почты.
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