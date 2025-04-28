"Не хочешь в армию? Решим вопрос за деньги!" Латвийские военные проверили подозрительное объявление

"Вас заставляют служить в Национальных вооруженных силах, но вы не можете и категорически не хотите? Напишите нам, мы сделаем все возможное, чтобы избавить вас от такой участи. Используя правильные связи, мы гарантируем стопроцентный результат и полную анонимность," — утверждали авторы объявления. К объявлению был также приложен адрес электронной почты.