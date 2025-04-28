Культурная бессонница: в мае Латвию снова охватит Ночь музеев
В ночь с 17 на 18 мая 2025 года в Латвии уже в 21-й раз пройдет международная акция Ночь музеев.
В 2025 году масштабная европейская акция Ночь музеев в Латвии пройдет уже в 21-й раз, приглашая гостей заглянуть в большие и маленькие музеи по всей стране. Ночь музеев традиционно дополнят также десятки других мероприятий, подготовленных учреждениями, связанными с культурным наследием. Организаторы фестиваля советуют заранее ознакомиться с обширной программой и спланировать свой личный маршрут для Ночи музеев. Программа мероприятий акции будет собрана здесь.
С 2005 года акция Ночь музеев ежегодно проводится в одну из суббот мая одновременно во многих странах Европы. Инициатором и координатором фестиваля выступает Министерство культуры Франции. Мероприятие традиционно проходит с 19:00 вечера субботы до первых часов утра воскресенья. Вход в музеи во время акции бесплатный.
Общая тема Ночи музеев в этом году — "Истории наших ценностей", и в рамках мероприятия музеи и другие организаторы общественной жизни поделятся с обществом своими самыми значимыми ценностями из коллекций и расскажут о них.
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