Культурная бессонница: в мае Латвию снова охватит Ночь музеев

В 2025 году масштабная европейская акция Ночь музеев в Латвии пройдет уже в 21-й раз, приглашая гостей заглянуть в большие и маленькие музеи по всей стране. Ночь музеев традиционно дополнят также десятки других мероприятий, подготовленных учреждениями, связанными с культурным наследием. Организаторы фестиваля советуют заранее ознакомиться с обширной программой и спланировать свой личный маршрут для Ночи музеев. Программа мероприятий акции будет собрана здесь.