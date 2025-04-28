На месте нынешнего спортзала Lidl хочет построить еще один магазин в Иманте: опубликована визуализация
В столичном районе Иманта по адресу Слокас, 161, где сейчас находится Lemon Gym, уже несколько лет планируется открытие нового магазина известной сети Lidl. Как выяснилось, проект будущего торгового объекта был согласован еще в 2021 году, однако строительные работы до сих пор не начались.
Руководитель отдела коммуникаций Lidl Latvija Зане Нельке подтвердила Otkrito.lv: "Lidl развивается в Латвии, и каждый год мы начинаем строительство новых магазинов, а также открываем новые магазины. Всегда, когда мы начинаем строительство нового магазина, мы сообщаем об этом публично. Этот проект в Иманте был согласован еще в 2021 году. Мы предоставим более подробную информацию, когда начнем строительство".
Пока жители Иманты ждут начала работ, в интернете уже доступна визуализация будущего магазина. На представленных изображениях видно, что это будет современный торговый комплекс, гармонично вписанный в городскую среду района. Здание выполнено в сдержанном, но стильном архитектурном решении: фасад сочетает стеклянные и кирпичные элементы. Магазин окружен просторной автостоянкой, рассчитанной на значительное количество автомобилей, и зелеными зонами.
Главный вход оформлен максимально доступно: к нему ведет удобная пешеходная дорожка с плавным пандусом, что особенно важно для родителей с колясками и людей с ограниченной подвижностью. Большие панорамные окна обеспечивают хороший естественный свет внутри здания и визуально делают его еще более открытым. Окружающая территория также выглядит благоустроенной — газоны, молодые деревья и декоративные кустарники обрамляют здание по периметру, а фирменная стела Lidl видна уже с подъезда к магазину.
Торговый центр планируется расположить на пересечении крупных транспортных артерий в окружении жилых многоэтажных домов, что делает его легко доступным для жителей Иманты.