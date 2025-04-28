На месте нынешнего спортзала Lidl хочет построить еще один магазин в Иманте: опубликована визуализация

Руководитель отдела коммуникаций Lidl Latvija Зане Нельке подтвердила Otkrito.lv: "Lidl развивается в Латвии, и каждый год мы начинаем строительство новых магазинов, а также открываем новые магазины. Всегда, когда мы начинаем строительство нового магазина, мы сообщаем об этом публично. Этот проект в Иманте был согласован еще в 2021 году. Мы предоставим более подробную информацию, когда начнем строительство".