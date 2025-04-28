На месте аварии.
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Сегодня 15:01
ВИДЕО: трагическое ДТП на Таллиннском шоссе; один человек погиб
Из-за столкновения двух автомобилей на Таллиннском шоссе (A1) возле Айнажи полностью перекрыто движение транспорта, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Зане Васкане.
В результате аварии один человек погиб, а еще один доставлен в медицинское учреждение. В столкновении участвовали автомобили Cupra и Citroen.
Предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC) сообщает, что объехать место аварии можно по автодорогам Айнажи-Матиши (P15) и Вецсалаца-Мерниеки (V145).
Грузовой транспорт LVC призывает объезжать место ДТП через Лимбажи.