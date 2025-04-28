Осторожно, в лесах Латвии становится пожароопасно

Для сокращения риска возникновения лесного пожара всем жителям во время пребывания в лесах и на болотах в пожароопасный период запрещается бросать горящие или тлеющие спички, окурки или другие предметы, разводить костры, за исключением особо оборудованных мест, не допускающих распространения огня за пределы конкретного места. Также запрещено оставлять без присмотра костры, сжигать мусор, ездить на механических транспортных средствах по лесу и болоту за пределами дорог или осуществлять любую другую деятельность, которая может привести к пожару.