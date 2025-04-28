Трудности перевода: латышские языковеды запутались в интерпретациях одного слова
Терминологическая комиссия Академии наук Латвии полагает, что в нормативных актах термин remigrācija (ремиграция) используется в неправильном значении.
Член комиссии Марис Балтиньш на заседании задался вопросом, действительно ли термины remigrācija и reemigrācija эквивалентны. Зачем в термине reemigrācija опускать букву "е"?
Другая член комиссии, Зане Варпиня, указала, что эти термины точно не являются синонимами. В английском языке термин Return migration означает возвращение на родину, тогда как remigration — это повторная миграция, которая не всегда связана с возвращением домой.
Балтиньш заключил, что ситуация еще хуже, поскольку термин remigrācija был включен во все нормативные акты, где подразумевается желание вернуть уехавших людей домой, а не отправить их куда-то еще. "Мы примитивно исказили этот термин", — заявил Балтиньш на заседании. Варпиня предложила придерживаться двух разных терминов, согласившись, что в данный момент термин remigrācija используется неправильно. Возможно, более точным переводом return migration был бы термин atpakaļmigrācija (обратная миграция).
В результате обсуждения комиссия решила, что термины remigrācija и reemigrācija не являются синонимами, и постановила детальнее рассмотреть этот вопрос на одном из следующих заседаний, пригласив представителя Центрального статистического управления.