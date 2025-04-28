Трудности перевода: латышские языковеды запутались в интерпретациях одного слова

Балтиньш заключил, что ситуация еще хуже, поскольку термин remigrācija был включен во все нормативные акты, где подразумевается желание вернуть уехавших людей домой, а не отправить их куда-то еще. "Мы примитивно исказили этот термин", — заявил Балтиньш на заседании. Варпиня предложила придерживаться двух разных терминов, согласившись, что в данный момент термин remigrācija используется неправильно. Возможно, более точным переводом return migration был бы термин atpakaļmigrācija (обратная миграция).