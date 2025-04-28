Основатель Lido Кирсонс вложит миллион евро в открытие нового ресторана

Весь ресторан будет полностью готов к 2026 году, однако уже в июле этого года планируется открыть первую очередь заведения, чтобы принять больше гостей во время Праздника песни и танца школьной молодежи. Возможно, действующее кафе будет временно закрыто перед праздником для переоборудования кухни.