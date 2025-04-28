Гунарс Кирсонс.
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Основатель Lido Кирсонс вложит миллион евро в открытие нового ресторана
Основатель предприятия общественного питания и торговли продуктами АО Lido Гунарс Кирсонс приобрел здание кафе Bella Bella в Межапарке, где планирует открыть ресторан, инвестировав более одного миллиона евро.
Как рассказал предприниматель, в настоящее время в здании работает кафе, которое он намерен переделать, и новое название будет Daba. Кирсонс выбрал это название, поскольку считает, что в Латвии необходимо беречь природу, а в ресторане планируется предлагать натуральные блюда.
Весь ресторан будет полностью готов к 2026 году, однако уже в июле этого года планируется открыть первую очередь заведения, чтобы принять больше гостей во время Праздника песни и танца школьной молодежи. Возможно, действующее кафе будет временно закрыто перед праздником для переоборудования кухни.
Сумму сделки Кирсонс раскрывать не стал, однако рассказал, что в проект дополнительно будет вложено более одного миллиона евро, включая привлечение архитекторов.