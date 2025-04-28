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В Латвии
Сегодня 14:11
В Риге, похоже, опять появится ночной общественный транспорт. Куда поедем?
Депутаты Рижской думы сегодня на заседании Комитета по вопросам транспорта и движения рассмотрят вопрос о введении ночного общественного транспорта.
Планируется поддержать предоставление услуг общественного транспорта в ночные часы с полуночи до 4 утра по субботам, воскресеньям и праздничным дням в маршрутной сети Риги до 28 сентября.
Из бюджета самоуправления Риги на это планируется выделить 100 000 евро для покрытия убытков предприятия SIA Rīgas satiksme, связанных с обеспечением ночных рейсов.
Пока предлагается оказание услуг ночного общественного транспорта лишь в теплое время года. Сейчас речь идет только о трех маршрутах из центра города - в Иманту, на Юглу и в Дрейлини.
Ранее в Риге были ночные автобусы, но их отменили в пандемию. А потом забыли вернуть.