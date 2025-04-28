В Эстонии дети украли ящик для пожертвований животным и забрали деньги. Мелочь оставили
На эстонском острове Сааремаа из торгового центра Auriga был украден ящик для пожертвований местного приюта для животных, сообщила в соцсетях эта некоммерческая организация.
Как пишет rus.postimees.ee, чтобы достать из ящика деньги, воры разбили его неподалеку от торгового центра. «Как такое возможно, что средь бела дня никто не заметил, как несовершеннолетние выносят из торгового центра Auriga большой и тяжелый ящик для сбора пожертвований?» - пишут сотрудники приюта Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu, призывая людей замечать подобные случаи и при необходимости вмешиваться.
Деньги, пожертвованные для животных, дети забрали. Оставили только мелочь.
По данным приюта, ящик восстановлению не подлежит, а новый может стоить до 400 евро. Ущерб этим не ограничивается - были также украдены пожертвования, сделанные людьми для помощи животным. К делу привлечены правоохранительные органы. По данным полиции, преступление совершили дети, и для установления всех обстоятельств начато производство о проступке.