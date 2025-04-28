В Эстонии дети украли ящик для пожертвований животным и забрали деньги. Мелочь оставили

По данным приюта, ящик восстановлению не подлежит, а новый может стоить до 400 евро. Ущерб этим не ограничивается - были также украдены пожертвования, сделанные людьми для помощи животным. К делу привлечены правоохранительные органы. По данным полиции, преступление совершили дети, и для установления всех обстоятельств начато производство о проступке.