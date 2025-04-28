На кого работаешь?! За 10 лет спецслужбы Латвии задержали 32-х предполагаемых шпионов

Сейчас в производстве СГБ находятся четыре уголовных процесса, которые служба начала по подозрению в шпионаже в интересах России. Кроме того, в производстве находятся семь уголовных процессов, которые служба начала по подозрению в оказании помощи другого рода иностранному государству в направленной против Латвии деятельности.