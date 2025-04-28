"Я не верю, что обойдется без повышения налогов": экономист - о поиске средств для увеличения оборонного бюджета Латвии

«Я не думаю, что при таких колебаниях в Латвии кто-то что-то почувствует, но главный вопрос не только для Латвии, но и для Европейского союза — как мы будем двигаться дальше? То, что мы делаем в Латвии, важно, но наша экономика в целом — это как один небоскреб в Нью-Йорке, где просто крутятся деньги», — отметил Саукa.