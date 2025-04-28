"Я не верю, что обойдется без повышения налогов": экономист - о поиске средств для увеличения оборонного бюджета Латвии
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП Латвии на этот год. Что это значит для страны? В интервью передаче TV3 «900 секунд» это прокомментировал профессор SSE Riga, председатель совета Видземского университета Арнис Саукa.
«Я не думаю, что при таких колебаниях в Латвии кто-то что-то почувствует, но главный вопрос не только для Латвии, но и для Европейского союза — как мы будем двигаться дальше? То, что мы делаем в Латвии, важно, но наша экономика в целом — это как один небоскреб в Нью-Йорке, где просто крутятся деньги», — отметил Саукa.
Экономист призывает «больше думать о том, как мы можем влиять на процессы в ЕС», чтобы союз оставался конкурентоспособным, ведь от этого зависит и латвийская экономика.
Комментируя рост оборонных расходов, экономист указал: «Не увеличивать расходы на оборону невозможно, вариантов нет. Вопрос в том, куда уйдут эти деньги».
По мнению Саукa, средства для увеличения оборонного бюджета, скорее всего, удастся получить за счет повышения налогов.
«Я не верю, что обойдется без повышения налогов. Если бы мы инвестировали, становились умнее, поднимали экономику, рос бы ВВП — это был бы другой вопрос», — добавил Саукa.
Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста ВВП Латвии на этот год. В обзоре МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет на 2%, а в следующем — на 2,5%. В октябре МВФ прогнозировал, что ВВП Латвии в этом году увеличится на 2,3%.
В последних прогнозах также указано, что инфляция в Латвии в этом и следующем году ожидается на уровне 2,4%. По расчетам МВФ, уровень безработицы в этом и следующем году составит соответственно 6,7% и 6,6%, а на текущем платежном балансе в этом году будет зафиксирован дефицит в размере 2,5% от ВВП, а в следующем — дефицит 2,4% от ВВП.