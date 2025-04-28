Киев: Украина и США решили вопрос о долге за уже оказанную помощь
Киев и Вашингтон договорились не учитывать уже оказанную помощь США Украине в соглашении о полезных ископаемых, которое должны подписать обе страны.
Как пишет DW, об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, договоренность о конкретике в вопросе притязаний США была достигнута в Вашингтоне во время его переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом. Встречи чиновников проходили в рамках Spring Meetings - ежегодной конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда.
"Главное - четко обозначили наши красные линии, соглашение должно отвечать европейским обязательствам, не противоречить Конституции и законодательству Украины, - прокомментировал ситуацию украинский премьер. - Достигнута договоренность, что в документе на засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания."
По словам Шмыгаля, над текстом документа все еще продолжается работа "юридических команд", а соглашение в будущем должно быть ратифицировано Верховной радой. Американская сторона текущую ситуацию не комментировала.