Киев: Украина и США решили вопрос о долге за уже оказанную помощь

Как пишет DW, об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, договоренность о конкретике в вопросе притязаний США была достигнута в Вашингтоне во время его переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом. Встречи чиновников проходили в рамках Spring Meetings - ежегодной конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда.