Воровали у детей: тренер и директор спортивной школы Rīdzene оказались под следствием

Дело о нарушениях закона в рижской спортивной школе Rīdzene Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало пять лет назад. Согласно данным следствия и обвинения, тренер по гребле Райво Аглениекс присваивал средства в течение трех лет. Эпизодов много. Например, в 2018 году он получил на свой банковский счет 1500 евро от департамента образования, культуры и спорта Рижской думы. Это были суточные для пяти воспитанников за участие в учебной тренировке в Австрии. Один из молодых спортсменов в Австрию не поехал, остальным тренер велел расписаться, не сказав, за что, а деньги присвоил. Аналогичным образом Райво Аглениекс поступил с перечислениями Латвийской федерации каноэ на общую сумму 11 000 евро, предназначенными для учебных тренировок воспитанников в Испании, Польше и соревнованиях в Италии, Чехии, Португалии.