Воровали у детей: тренер и директор спортивной школы Rīdzene оказались под следствием
Скандал вокруг финансовых махинаций в рижской спортивной школе Rīdzene привел к обвинительным приговорам. Министерство образования и науки намерено усилить контроль и повысить юридическую грамотность руководителей учреждений после выявленных нарушений.
В середине апреля вступил в силу обвинительный приговор по делу о служебном подлоге и присвоении в рижской спортивной школе Rīdzene. Ответственные государственные и муниципальные учреждения готовятся уволить осужденных - тренера по гребле спортивной школы Rīdzene и Мурьянской спортивной гимназии Райво Аглениекса и его отца, руководителя Юрмальского филиала Мурьянской спортивной гимназии Айгарса Аглениекса, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto". Параллельно Министерство образования и науки хочет укрепить знания руководителей образовательных учреждений по вопросам права и этики.
Дело о нарушениях закона в рижской спортивной школе Rīdzene Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало пять лет назад. Согласно данным следствия и обвинения, тренер по гребле Райво Аглениекс присваивал средства в течение трех лет. Эпизодов много. Например, в 2018 году он получил на свой банковский счет 1500 евро от департамента образования, культуры и спорта Рижской думы. Это были суточные для пяти воспитанников за участие в учебной тренировке в Австрии. Один из молодых спортсменов в Австрию не поехал, остальным тренер велел расписаться, не сказав, за что, а деньги присвоил. Аналогичным образом Райво Аглениекс поступил с перечислениями Латвийской федерации каноэ на общую сумму 11 000 евро, предназначенными для учебных тренировок воспитанников в Испании, Польше и соревнованиях в Италии, Чехии, Португалии.
До детей не доходили и товары. В 2019 году неоднократно и зимой, и весной тогдашний исполняющий обязанности директора спортивной школы и отец тренера Айгарс Аглениекс отправлял сына Райво получать в магазине одежду - спортивные брюки, куртки, шапки и спортивные перчатки. Все это Райво присвоил, а его отец подделал накладные, указав в качестве получателя другого тренера и поручив ему расписаться. По схожей схеме тренеру через отца незаконно досталось и спортивное питание. Райво Аглениекс на телефонные звонки "De facto" не ответил, а второй обвиняемый не пожелал дать комментариев по существу.