В Талсинском крае при пожаре погиб человек, еще двое были спасены

В 22:49 поступил вызов в Талсинский край, где возник пожар в одноэтажном жилом доме. На месте происшествия было установлено, что горят прихожая и чердачные конструкции на площади 60 квадратных метров. В результате происшествия через окно были эвакуированы двое пострадавших, а внутри дома было обнаружено тело погибшего человека.