Спустя девять с половиной месяцев в Эстонии нашли пропавшую в Мадонском крае собаку
Большая радость пришла в семью Русовых из Марциены в Мадонском крае — спустя девять с половиной месяцев домой вернулась всеми любимая собака по кличке Ия. Четырехлетняя овчарка совершила длительное путешествие вплоть до Виру на севере Эстонии, но благодаря микрочипу смогла вернуться к хозяевам.
«У нас две немецкие овчарки — Ия и Лулу. Лулу — настоящий проказник, любит копать под забором. В конце мая прошлого года он в шесть утра уже пролез под забор, и Ия, будучи младше, пошла за ним. Обе собаки сбежали, но Лулу нашел дорогу обратно, а Ия — нет. У обоих есть паспорта, прививки и микрочипы — именно поэтому ее удалось найти», — рассказывает Карина Русова.
Ранее обе собаки уже убегали, и тогда Ию нашли в приюте для животных в Риге. После нового исчезновения хозяева разместили объявление в интернете, было много звонков, но каждый раз это оказывалась не их собака. «Мы долго искали и никогда не теряли надежду, пока в середине марта сыну не позвонили — люди считали чип. Звонили из Эстонии, из приюта для животных в Виру. Сын взял все документы и сразу поехал за Ией. Сначала собака была в растерянности, сидела в клетке, но как только узнала сына — была очень счастлива. Когда приехала домой, от радости бегала вдоль всего забора, обнюхивала знакомые места», — вспоминает Карина.
Ия была в хорошем состоянии, но где и как она провела почти год — неизвестно. Расстояние от Марциены до Виру — более 200 километров. Карина предполагает, что, возможно, кто-то ее поймал и увез на машине, но Ия убежала, потому что не идет в руки к чужим людям, а идет только к своим. «Я ни на секунду не допускала мысли, что Ия не вернется домой. У нас собаки — настоящие члены семьи. Обязательно нужно чипировать своих животных, любить их, ждать и всегда верить, что, если вдруг потеряются, они обязательно вернутся», — говорит Карина.