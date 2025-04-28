Спустя девять с половиной месяцев в Эстонии нашли пропавшую в Мадонском крае собаку

Ранее обе собаки уже убегали, и тогда Ию нашли в приюте для животных в Риге. После нового исчезновения хозяева разместили объявление в интернете, было много звонков, но каждый раз это оказывалась не их собака. «Мы долго искали и никогда не теряли надежду, пока в середине марта сыну не позвонили — люди считали чип. Звонили из Эстонии, из приюта для животных в Виру. Сын взял все документы и сразу поехал за Ией. Сначала собака была в растерянности, сидела в клетке, но как только узнала сына — была очень счастлива. Когда приехала домой, от радости бегала вдоль всего забора, обнюхивала знакомые места», — вспоминает Карина.