Уникальная возможность узнать историю Риги: скидки на посещение Дома Черноголовых
В честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики Центр мероприятий «Дом Черноголовых» приглашает жителей Латвии поближе познакомиться с одним из самых красивых зданий Риги — Домом Черноголовых — со специальной скидкой.
«В дни государственных праздников Латвии мы приглашаем жителей нашей страны ценить свою свободу, узнавать больше о нашей стране и значимых для нее местах, а также делать это вместе с близкими людьми. И одним из таких мест, безусловно, является Дом Черноголовых, который стал свидетелем множества государственных событий и на протяжении веков радовал как рижан, так и гостей города. Это отличная возможность для семей, друзей и всех, кто интересуется историей, ближе познакомиться с историей Дома Черноголовых, неразрывно связанной с историей Риги и всей Латвии», — говорит руководитель Дома Черноголовых Линда Лукина-Калда.
При предъявлении действительного удостоверения личности гражданина Латвии 4 мая Дом Черноголовых можно будет посетить с 50% скидкой. Для посетителей дом будет открыт с 10:00 до 17:00. Билеты со скидкой (не распространяется на дополнительные услуги и напитки) можно будет приобрести в кассах Дома Черноголовых перед посещением. Цена на билеты в Дом Черноголовых можно посмотреть здесь.
Дом Черноголовых был построен в далеком 1334 году как часть ансамбля Ратушной площади Риги. Он расположен в самом сердце Старой Риги и является визитной карточкой города, а также одним из важнейших мест проведения торжеств. На протяжении веков Дом Черноголовых служил главным представительским зданием города для приема высоких гостей.