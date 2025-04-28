Уникальная возможность узнать историю Риги: скидки на посещение Дома Черноголовых

«В дни государственных праздников Латвии мы приглашаем жителей нашей страны ценить свою свободу, узнавать больше о нашей стране и значимых для нее местах, а также делать это вместе с близкими людьми. И одним из таких мест, безусловно, является Дом Черноголовых, который стал свидетелем множества государственных событий и на протяжении веков радовал как рижан, так и гостей города. Это отличная возможность для семей, друзей и всех, кто интересуется историей, ближе познакомиться с историей Дома Черноголовых, неразрывно связанной с историей Риги и всей Латвии», — говорит руководитель Дома Черноголовых Линда Лукина-Калда.