Трамп: "Я хочу, чтобы Путин прекратил стрелять, сел и подписал соглашение"
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что хочет, чтобы российский диктатор Владимир Путин "прекратил стрельбу" и подписал соглашение о прекращении боевых действий в Украине.
«Я хочу, чтобы он прекратил стрельбу, сел за стол переговоров и подписал соглашение», — сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, чего он ожидает от Путина.
Трамп разговаривал с журналистами в аэропорту Морристауна (штат Нью-Джерси) перед посадкой на самолет в Вашингтон. После посещения похорон папы римского Франциска в субботу в Ватикане Трамп провел воскресенье в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. «На мой взгляд, у нас есть очертания соглашения, и я хочу, чтобы он его подписал», — добавил президент США.
Трамп также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от Крыма. «Я так думаю», — сказал Трамп. В то же время Зеленский, с которым Трамп встретился в субботу в Ватикане, неоднократно отвергал возможность отказа Украины от своих территорий, оккупированных Россией.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье заявил, что наступающая неделя будет критически важной для переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной. «Это будет критически важная неделя, очень важная неделя. Нам предстоит решить, хотим ли мы продолжать участие в этом процессе, или пришло время сосредоточиться на других вопросах, которые также важны, а в некоторых случаях — еще важнее», — сказал Рубио в интервью телеканалу NBC. «Есть основания для оптимизма, но есть и основания для реализма. Мы близки к соглашению, но пока недостаточно близки», — признал госсекретарь.
С февраля США ведут отдельные переговоры с Россией и Украиной о прекращении войны, однако пока не удалось достичь полного и долгосрочного перемирия. Трамп предупредил: если в переговорах в ближайшее время не будет прогресса, США выйдут из переговорного процесса.