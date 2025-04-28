Трамп: "Я хочу, чтобы Путин прекратил стрелять, сел и подписал соглашение"

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье заявил, что наступающая неделя будет критически важной для переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной. «Это будет критически важная неделя, очень важная неделя. Нам предстоит решить, хотим ли мы продолжать участие в этом процессе, или пришло время сосредоточиться на других вопросах, которые также важны, а в некоторых случаях — еще важнее», — сказал Рубио в интервью телеканалу NBC. «Есть основания для оптимизма, но есть и основания для реализма. Мы близки к соглашению, но пока недостаточно близки», — признал госсекретарь.