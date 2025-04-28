В понедельник будет много облаков

Местами - главным образом, вечером на севере Видземе - ожидаются небольшие дожди. Юго-западный ветер в порывах будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, на побережье - до 17 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +9...+15 градусов.