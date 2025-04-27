Написанное на борту "Титаника" письмо продано за огромные деньги
Письмо, написанное пассажиром "Титаника" за несколько дней до крушения судна, продали на аукционе за рекордные 300 тысяч фунтов стерлингов (351 тыс. евро).
Как сообщает "Радио Свобода", письмо полковника Арчибальда Грейси датировано 10 апреля 1912 года. В нем говорится: "Это прекрасный корабль, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение". Оно было отправлено двоюродному дедушке Грейси, который получил его в лондонском отеле Waldorf.
Письмо было продано частному коллекционеру из США за цену, в пять раз превышающую ожидаемую (60 тысяч фунтов стерлингов), сообщил аукционный дом Henry Aldridge and Son в Уилтшире. Отмечается, что это письмо стало самым дорогим из всех известных писем, написанных на борту "Титаника".
Грейси поднялся на борт "Титаника" в Саутгемптоне 10 апреля 1912 года и был размещен в каюте первого класса. После крушения корабля он написал книгу "Правда о "Титанике", в которой описал свой опыт пребывания на борту лайнера. Книга Грейси считается одним из самых подробных описаний событий той ночи, когда затонул "Титаник".
Здоровье Грейси было подорвано переохлаждением и полученными травмами. 4 декабря 1912 года он скончался в Нью-Йорке от осложнений, вызванных диабетом.