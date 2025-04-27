Написанное на борту "Титаника" письмо продано за огромные деньги

Как сообщает "Радио Свобода", письмо полковника Арчибальда Грейси датировано 10 апреля 1912 года. В нем говорится: "Это прекрасный корабль, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение". Оно было отправлено двоюродному дедушке Грейси, который получил его в лондонском отеле Waldorf.