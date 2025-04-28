Крестный отец ИИ рассказал, способен ли искусственный разум поработить человечество

Как пишет Daily Mail, лауреат Нобелевской премии по физике заявил: "Я, к сожалению, вынужден согласиться с Илоном Маском в этом вопросе: вероятность того, что ИИ возьмет верх, составляет 10–20 процентов, но это всего лишь догадка". Маск, в свою очередь, ранее заявлял, что искусственный интеллект станет умнее всего человечества уже к 2029 году.