Крестный отец ИИ рассказал, способен ли искусственный разум поработить человечество
Ученый и физик Джеффри Хинтон, которого еще называют "крестным отцом ИИ" считает, что существует вероятность один к пяти, что человечество в конечном итоге будет захвачено искусственным интеллектом.
Как пишет Daily Mail, лауреат Нобелевской премии по физике заявил: "Я, к сожалению, вынужден согласиться с Илоном Маском в этом вопросе: вероятность того, что ИИ возьмет верх, составляет 10–20 процентов, но это всего лишь догадка". Маск, в свою очередь, ранее заявлял, что искусственный интеллект станет умнее всего человечества уже к 2029 году.
То, что Хинтон согласен с предупреждениями Маска, вызывает тревогу, особенно учитывая, что Хинтон, возможно, внес наибольший вклад в зарождение искусственного интеллекта.
"Лучший способ понять это эмоционально — представить, что у вас есть очень милый тигрёнок. Если вы не можете быть полностью уверены, что, повзрослев, он не захочет вас убить, то стоит переживать", — сказал как-то Хинтон.
77-летний исследователь получил Нобелевскую премию в прошлом году за многолетнюю выдающуюся работу над нейронными сетями — моделями машинного обучения, имитирующими процессы мышления человеческого мозга. Он предложил эту идею еще в 1986 году, и сегодня она легла в основу большинства популярных продуктов ИИ. Именно поэтому, общаясь с ChatGPT или другими моделями ИИ, вы можете ощущать, будто разговариваете с живым человеком.
Хинтон считает, что ИИ вскоре сможет делать гораздо больше, чем просто наливать напитки. Подобно Биллу Гейтсу, он верит, что ИИ совершит революцию в образовании и медицине. "Модель ИИ может изучить миллионы рентгеновских снимков, а врач — нет", — добавил он.
Что касается образования, Хинтон сказал, что ИИ однажды станет лучшим репетитором, который только можно купить за деньги. По его словам, возможно из-за этого обучение будет идти в три-четыре раза быстрее.
Хинтон также считает, что ИИ сыграет важную роль в борьбе с изменением климата, помогая разрабатывать более эффективные батареи и технологии улавливания углерода. Однако для реализации всех этих перспектив ИИ должен достичь уровня так называемого общего искусственного интеллекта (AGI), который значительно превосходит человека.