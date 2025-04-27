Что стало причиной мощнейшего взрыва в Иране, в результате которого погибли 25 человек?
В иранском порту Шахид-Раджаи взорвался перхлорат натрия, основной ингредиент твердого топлива для баллистических ракет.
Как пишет DW, об этом сообщила в воскресенье, 27 апреля, газета The New York Times со ссылкой на источник, связанный с Корпусом стражей исламской революции.
По сведениям частной охранной фирмы Ambrey, в марте порт принял партию ракетного топлива с перхлоратом натрия. "Согласно сообщениям, пожар возник в результате неправильного обращения с партией твердого топлива, предназначенного для использования в иранских баллистических ракетах", - заявили агентству AP в Ambrey.
О том, что два судна доставят более одной тонны перхлората натрия в Иран из Китая, в январе сообщила лондонская The Financial Times со ссылкой на разведданные сотрудников служб безопасности двух западных стран. По их информации, поставка предназначалась КСИР.
FT уточняла, что перхлорат натрия используется для производства перхлората аммония, который составляет 70% твердого топлива для ракет.