Латвия все еще хочет, чтобы Эстония профинансировала airBaltic. Что ответил Таллин?

"На сегодняшний день Эстония не является финансовым участником, поскольку в нашем правительстве нет такого понимания, что мы должны вкладываться в компании. Да, мы хотим (рейсов), но зачастую более важна именно моральная поддержка", – сказал Лейс. Это не означает, что для Air Baltic будут снижены аэропортовые сборы, добавил Лейс. "Аэропорт работает над тем, чтобы эти сборы были конкурентоспособными, чтобы привлечь в Таллинн еще больше авиакомпаний", – добавил министр.