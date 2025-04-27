Латвия все еще хочет, чтобы Эстония профинансировала airBaltic. Что ответил Таллин?
Эстония пока со скепсисом относится к идее стать совладельцем латвийской национальной (пока) авиакомпании.
Как сообщает rus.err.ee, после встречи в Риге со своим латвийским коллегой Атисом Швинкой, министр инфраструктуры Эстонии Кулдар Лейс заявил, что конкретного предложения от Латвии Эстония не получила. Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня после ухода с поста главы авиакомпании Мартина Гаусса призвала к сотрудничеству правительства Эстонии и Литвы.
"На сегодняшний день Эстония не является финансовым участником, поскольку в нашем правительстве нет такого понимания, что мы должны вкладываться в компании. Да, мы хотим (рейсов), но зачастую более важна именно моральная поддержка", – сказал Лейс. Это не означает, что для Air Baltic будут снижены аэропортовые сборы, добавил Лейс. "Аэропорт работает над тем, чтобы эти сборы были конкурентоспособными, чтобы привлечь в Таллинн еще больше авиакомпаний", – добавил министр.
Ранее в Латвии активно муссировалась тема, что Эстония и Литва могут стать совладельцами airBaltic, которой вечно не хватает денег.