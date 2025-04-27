В Латвии обнаружили людей, которые все еще смотрят телевизор. Кто они?
Телевидение сравнительно чаще смотрят жители Латвии в возрасте 55 лет и старше, с более низким уровнем образования и дохода, неработающие, проживающие за пределами Риги, а также латыши, свидетельствуют данные исследования "Навыки и привычки жителей Латвии в использовании технологий для получения медиапродукции", заказанного Национальным советом электронных СМИ (NEPLP).
Результаты опроса показывают, что телевизор смотрят более трех четвертей — 78% опрошенных жителей Латвии. В то же время интернет-телевидением вообще пользуются 44%, как минимум раз в неделю — 35%, а каждый день или почти каждый день — 27% респондентов.
Интернет-телевидением чаще — в 47%–53% случаев — пользуются те группы населения, которые в целом чаще используют интернет для получения медиапродукции: жители в возрасте до 54 лет, финансово более обеспеченные, с высшим образованием, работающие, а также латыши.
Кабельное телевидение в целом используют 25%, минимум раз в неделю — 19%, ежедневно или почти ежедневно — 15% опрошенных жителей Латвии. Чаще всего его смотрят пожилые люди (55 лет и старше) с низким уровнем дохода на одного члена семьи в месяц, неработающие, проживающие за пределами Риги.
В то же время эфирное телевидение (наземная трансляция) вообще используют 20%, минимум раз в неделю — 13%, ежедневно или почти ежедневно — 11% опрошенных. Анализ результатов опроса среди различных социально-демографических групп показывает, что эфирное телевидение чаще — более чем в четверти случаев — смотрят пожилые люди старше 65 лет, респонденты с низким или средне-низким уровнем дохода на одного члена семьи в месяц, с основным образованием, живущие в сельской местности и неработающие.
IP-телевидением в целом пользуются 20%, минимум раз в неделю — 12%, ежедневно или почти ежедневно — 10% опрошенных жителей Латвии. NEPLP отмечает, что число пользователей IP-телевидения существенно не различается между социально-демографическими группами — ни в одной группе оно не превышает 25%.
В свою очередь, спутниковым телевидением в целом пользуются 11%, минимум раз в неделю — 4%, ежедневно или почти ежедневно — 4% опрошенных жителей Латвии. Относительно больше пользователей спутникового телевидения — 18% — наблюдается среди жителей Видземе и Рижского региона.