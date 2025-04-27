В Латвии обнаружили людей, которые все еще смотрят телевизор. Кто они?

В то же время эфирное телевидение (наземная трансляция) вообще используют 20%, минимум раз в неделю — 13%, ежедневно или почти ежедневно — 11% опрошенных. Анализ результатов опроса среди различных социально-демографических групп показывает, что эфирное телевидение чаще — более чем в четверти случаев — смотрят пожилые люди старше 65 лет, респонденты с низким или средне-низким уровнем дохода на одного члена семьи в месяц, с основным образованием, живущие в сельской местности и неработающие.