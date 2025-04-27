В Латвии
Сегодня 09:30
В воскресенье осадков в Латвии не ожидается
В воскресенье осадков в Латвии не ожидается, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем увеличится облачность, но день пройдет без осадков. Ветер - западный от слабого до умеренного. Температура воздуха повысится до +7...+12 градусов.
В Риге в течение дня облачность постепенно увеличится, но дождя не прогнозируется. При западном ветре от слабого до умеренного воздух прогреется до +8...+10 градусов.