Большая толока в парке Страздумуйжа (26.04.25)
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала Большую толоку одной из самых красивых латвийских традиций.
ФОТО: Эвика Силиня присоединилась к Большой толоке в парке Страздумуйжа
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала Большую толоку одной из самых красивых латвийских традиций.
Обращаясь к участникам, Эвика Силиня подчеркнула, что Большая толока — это не только сбор мусора, но и отношение, забота и чувство единства. «Большая толока — это забота, отношение и ощущение единства. Спасибо каждому, кто сегодня принимает участие! Помним — забота о Латвии продолжается каждый день, а не только во время толоки! Пусть у всех участников будет весеннее настроение и удовлетворение от проделанной работы!» — написала премьер-министр на платформе X.
Lielā Talka ir par rūpēm, attieksmi un kopības sajūtu. 🙌🏻— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) April 26, 2025
Paldies ikvienam, kas šodien piedalās! Ja vēl neesi paspējis, ir vēl iespēja pievienoties un dot savu artavu.
Atcerēsimies — rūpes par Latviju turpinās ik dienu, ne tikai talkas laikā!
🌿 Lai pavasarīgs noskaņojums un… pic.twitter.com/f3UhLgLKSl
Во время толоки на берегу озера Югла у Страздумуйжи, где также участвовала премьер-министр, по данным организаторов, было собрано около 100 мешков мусора. Также были приведены в порядок цветочные клумбы у здания Общества слепых. В этом году девиз Большой толоки — «Мы — природа! Мы — вместе! Мы — Латвия!»
Организаторы отмечают, что во многих местах люди участвовали в толоке не только в субботу, но и в четверг, 24 апреля, и в пятницу, 25 апреля — в эти дни особенно активно работали школы, детские сады и многие предприятия. Во многих местах толоки пройдут и в воскресенье, 27 апреля, поэтому итоги акции будут подведены в начале следующей недели. По состоянию на субботу было зарегистрировано 1126 коллективных точек толоки по всей Латвии, а также несколько сотен индивидуальных участников. Призывы присоединиться к толоке поступили и от латвийских диаспорных центров в Великобритании, Грузии, Польше и других странах.