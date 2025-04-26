ФОТО: Эвика Силиня присоединилась к Большой толоке в парке Страздумуйжа

Организаторы отмечают, что во многих местах люди участвовали в толоке не только в субботу, но и в четверг, 24 апреля, и в пятницу, 25 апреля — в эти дни особенно активно работали школы, детские сады и многие предприятия. Во многих местах толоки пройдут и в воскресенье, 27 апреля, поэтому итоги акции будут подведены в начале следующей недели. По состоянию на субботу было зарегистрировано 1126 коллективных точек толоки по всей Латвии, а также несколько сотен индивидуальных участников. Призывы присоединиться к толоке поступили и от латвийских диаспорных центров в Великобритании, Грузии, Польше и других странах.