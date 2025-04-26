Эдгар Ринкевич из Ватикана выложил фото с прощания с папой римским Франциском

В мероприятии в Ватикане приняли участие главы государств, высокопоставленные представители различных стран, духовенство и верующие со всего мира. Церемония прощания стала проявлением глубокого уважения к личности и служению папы Франциска, а также символом единства и солидарности народов перед лицом утраты.