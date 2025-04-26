Эдгар Ринкевич и другие в Ватикане.
В мире
Вчера 15:10
Эдгар Ринкевич из Ватикана выложил фото с прощания с папой римским Франциском
26 апреля 2025 года президент Латвии Эдгар Ринкевич принял участие в церемонии прощания с папой римским Франциском, которая прошла в Ватикане. Глава латвийского государства почтил память понтифика, оставившего глубокий след не только в истории католической церкви, но и в жизни миллионов людей по всему миру.
В рамках официального визита в Ватикан Эдгар Ринкевич принял участие в траурной мессе, после чего поделился фотографиями в соцсетях. "Прощание с папой Франциском - голос за сострадание и человеческое достоинство", - написал президент в соцсети Х.
В мероприятии в Ватикане приняли участие главы государств, высокопоставленные представители различных стран, духовенство и верующие со всего мира. Церемония прощания стала проявлением глубокого уважения к личности и служению папы Франциска, а также символом единства и солидарности народов перед лицом утраты.
Похороны папы римского Франциска (26.04.25)
26 апреля мир простился с папой римским Франциском. На похороны главы Католической церкви в Ватикане собрались сотни тысяч верующих, более ...