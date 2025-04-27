Швеция и Финляндия построят новую железную дорогу на случай войны

Как сообщает The Moscow Times, весь проект оценивается в несколько миллиардов евро. Железная дорога пройдет от финских портов Оулу и Кеми через пограничную реку в Торнио и Хапаранду на шведской стороне, а оттуда в шахтерский город Кируна. Конечный пункт назначения — Нарвик. Как ранее отмечала министр транспорта и связи Лулу Ранне, проект реализуется на фоне усиления российской угрозы. По новой железной дороге с более узкой колеей по стандартам Евросоюза в Финляндию смогут доставляться танки и артиллерия из арсеналов НАТО, отметила глава ведомства. Кроме того, на 2026 года намечено прибытие в страну войск альянса.