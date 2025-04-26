Открытие удивило ученых: люди судят о других по форме лица

Исследование подтвердило важность выражения лица в формировании первого впечатления о таких чертах, как надежность и дружелюбие. Однако неожиданным оказалось то, что восприятие таких качеств, как сила или способности, зависит не от мимики, а от анатомического строения лица, которое изменить нельзя. Например, люди с более широким лицом воспринимаются как более компетентные и способные: "Если вы хотите выглядеть дружелюбно и внушать доверие - улыбайтесь. А если вы нацелены на карьеру профессионального спортсмена, амбициозного генерального директора или просто хотите производить впечатление в спортзале, тогда вам стоит надеяться, что у вас широкое лицо. В противном случае вам придется очень постараться, чтобы выглядеть сильным и компетентным".