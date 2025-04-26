Открытие удивило ученых: люди судят о других по форме лица
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
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Открытие удивило ученых: люди судят о других по форме лица

Отдел новостей

Otkrito.lv

Исследование показало, что люди склонны судить об определенных качествах других исключительно по форме лица.

"Люди судят нас даже тогда, когда мы ничего особенного не делаем - достаточно просто не того выражения лица, чтобы кто-то решил, что вы ненадежны или некомпетентны", - говорится в публикации на yourtango.com.

В исследовании 2015 года, опубликованном в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, были подчеркнуты как ограничения, так и возможности в том, как мы визуально презентуем себя другим.

"Наши результаты показывают, что сигналы лица, связанные с надежностью, поддаются изменению, в то время как сигналы, связанные с компетентностью и способностями - гораздо меньше. Это означает, что вы можете в определенной степени повлиять на то, насколько надежным вас воспринимают на фотографии, но изменить восприятие вашей компетентности или способностей практически невозможно", - отметил ведущий автор исследования Джонатан Фримен.

Исследование подтвердило важность выражения лица в формировании первого впечатления о таких чертах, как надежность и дружелюбие. Однако неожиданным оказалось то, что восприятие таких качеств, как сила или способности, зависит не от мимики, а от анатомического строения лица, которое изменить нельзя. Например, люди с более широким лицом воспринимаются как более компетентные и способные: "Если вы хотите выглядеть дружелюбно и внушать доверие - улыбайтесь. А если вы нацелены на карьеру профессионального спортсмена, амбициозного генерального директора или просто хотите производить впечатление в спортзале, тогда вам стоит надеяться, что у вас широкое лицо. В противном случае вам придется очень постараться, чтобы выглядеть сильным и компетентным".

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