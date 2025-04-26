Открытие удивило ученых: люди судят о других по форме лица
Исследование показало, что люди склонны судить об определенных качествах других исключительно по форме лица.
"Люди судят нас даже тогда, когда мы ничего особенного не делаем - достаточно просто не того выражения лица, чтобы кто-то решил, что вы ненадежны или некомпетентны", - говорится в публикации на yourtango.com.
В исследовании 2015 года, опубликованном в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, были подчеркнуты как ограничения, так и возможности в том, как мы визуально презентуем себя другим.
"Наши результаты показывают, что сигналы лица, связанные с надежностью, поддаются изменению, в то время как сигналы, связанные с компетентностью и способностями - гораздо меньше. Это означает, что вы можете в определенной степени повлиять на то, насколько надежным вас воспринимают на фотографии, но изменить восприятие вашей компетентности или способностей практически невозможно", - отметил ведущий автор исследования Джонатан Фримен.
Исследование подтвердило важность выражения лица в формировании первого впечатления о таких чертах, как надежность и дружелюбие. Однако неожиданным оказалось то, что восприятие таких качеств, как сила или способности, зависит не от мимики, а от анатомического строения лица, которое изменить нельзя. Например, люди с более широким лицом воспринимаются как более компетентные и способные: "Если вы хотите выглядеть дружелюбно и внушать доверие - улыбайтесь. А если вы нацелены на карьеру профессионального спортсмена, амбициозного генерального директора или просто хотите производить впечатление в спортзале, тогда вам стоит надеяться, что у вас широкое лицо. В противном случае вам придется очень постараться, чтобы выглядеть сильным и компетентным".