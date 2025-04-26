"Где-то сокращали спорт, где-то основы культуры..." В школы Латвии вернулись уроки обороны - иногда за счет других предметов

Многие школы отнеслись к новому предмету с пониманием, но были и те, кто неохотно принимает новые правила. Та же ситуация и с учениками и их родителями. Иногда проблема заключается именно в родителях, говорит руководитель методического центра Вентспилсского техникума Альберт Козловс: «Стереотипы о том, что такое гособорона и почему ее внедряют в систему образования в целом — это самые большие проблемы. Но, как сказал сегодня директор Центра Яунсардзе, мы в одной лодке и должны работать вместе, и чтобы решить эти проблемы и стереотипы о том, будто это нечто ужасное».