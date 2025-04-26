"Где-то сокращали спорт, где-то основы культуры..." В школы Латвии вернулись уроки обороны - иногда за счет других предметов
В Латвии школьников начали обучать государственным основам обороны, включая стрельбу, ориентирование и первую помощь. Нововведение уже вызвало споры среди родителей и педагогов, поскольку оно влияет на учебные планы и требует пересмотра привычных предметов.
Предмет «государственная оборона» стал обязательным с этого учебного года во всех средних школах и техникумах Латвии. Примерно 25 тысяч учеников осваивать ориентирование на местности, обращение с оружием, стрельбу и оказание первой помощи. Кроме практических занятий, старшеклассники изучают основы гражданской активности и систему государственной обороны. Уроки проходит раз в месяц по 8 часов (как правило, за счет других предметов) — и это одна из главных трудностей, сообщает LSM+.
«Для пропущенных занятий приходится искать другой день, что опять же создает нагрузку на другие предметы, поскольку, к сожалению, невозможно заранее точно спланировать все школьные мероприятия. А перенести пропущенные занятия на другой месяц, неделю или время довольно сложно», — рассказал президент Ассоциации руководителей образования, директор Сигулдской гимназии Рудольф Калванс.
Другим вариантом внедрения уроков гособороны в учебный процесс было просто добавление этого предмета к тем, которые уже преподавали в школах. «Выбор делают директора школ. Где-то сокращали уроки спорта, где-то, возможно, основы культуры или другие предметы. Но единого подхода не существует. Это вопрос школьной автономии. Такой статистики никто не вел, есть лишь отдельные примеры», — сообщил Калванс.
Латвия — первая и единственная в Европе страна, которая ввела предмет гособороны как обязательный в средних школах.
Многие школы отнеслись к новому предмету с пониманием, но были и те, кто неохотно принимает новые правила. Та же ситуация и с учениками и их родителями. Иногда проблема заключается именно в родителях, говорит руководитель методического центра Вентспилсского техникума Альберт Козловс: «Стереотипы о том, что такое гособорона и почему ее внедряют в систему образования в целом — это самые большие проблемы. Но, как сказал сегодня директор Центра Яунсардзе, мы в одной лодке и должны работать вместе, и чтобы решить эти проблемы и стереотипы о том, будто это нечто ужасное».