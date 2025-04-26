Для продаваемых в Латвии смартфонов вводят новые требования. Неправильные устройства будут изъяты из магазинов
В ЕС уже ввели требование к смартфонам иметь разъем USB Type-C. Теперь речь идет о новых обязательных спецификациях.
Как сообщает издание The Verge, с 20 июня 2025 года новые устройства, которые продаются в ЕС, должны быть обязательно устойчивы к случайным падениям, защищены от влаги и пыли, а также получать обновления операционной системы в течение минимум пяти лет с даты окончания продаж. Если хотя бы одно из этих требований не будет соблюдено, продажи будут запрещены.
Кроме того, аккумуляторы смартфонов должны сохранять не менее 80% своей емкости после 800 циклов зарядки, а на специальных "экоэтикетках", которые будут идти вместе с упаковкой, должно быть указано, сколько времени гаджет может проработать на полной зарядке. Подобные этикетки уже используются в странах ЕС для бытовой техники и телевизоров. Они отображают рейтинг энергоэффективности продукта по шкале от A до G.
Новые правила распространяются на смартфоны и планшеты с экранами до 17,4 дюймов, а также обычные телефоны. Устройства с гибкими дисплеями, которые можно развернуть частично или полностью, освобождены от этого требования.
По мнению издания, несмотря на то, что правила официально применяются только в пределах ЕС, очевидно, что их влияние выйдет за пределы 27 государств-членов, поскольку смартфоны поступают в регион из разных уголков мира. Это значит, что все модели iPhone 17 тоже будут иметь соответствующую этикетку.