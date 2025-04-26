Для продаваемых в Латвии смартфонов вводят новые требования. Неправильные устройства будут изъяты из магазинов

Кроме того, аккумуляторы смартфонов должны сохранять не менее 80% своей емкости после 800 циклов зарядки, а на специальных "экоэтикетках", которые будут идти вместе с упаковкой, должно быть указано, сколько времени гаджет может проработать на полной зарядке. Подобные этикетки уже используются в странах ЕС для бытовой техники и телевизоров. Они отображают рейтинг энергоэффективности продукта по шкале от A до G.