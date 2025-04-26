Выплаты по OCTA увеличиваются, количество машин растет: что происходит на латвийских дорогах
В первом квартале страховщики и Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) приняли решения о выплате компенсаций по OCTA на сумму 21,7 миллиона евро, что на 8 % больше, чем годом ранее.
За первые три месяца 2025 года страховые компании заключили в общей сложности 660 тысяч договоров OCTA — почти на 7 % больше, чем за первые четыре месяца прошлого года. Также увеличилось общее количество застрахованных дней: в первом квартале оно достигло 94,16 миллиона дней, что на 3 % больше, чем годом ранее.
Средняя выплаченная компенсация в первые три месяца 2025 года составила 1320 евро, что почти на 4 % меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
В первом квартале страховщики чаще всего компенсировали ущерб, нанесенный транспортным средствам — 70,1 %, выплаты пострадавшим лицам составили 15,1 %, а 7 % пришлось на компенсации государственным и муниципальным учреждениям за лечение, пребывание пострадавших в медицинских учреждениях и выплаченные пособия.
За первые три месяца этого года общее количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) составило 7483 случая — почти на 5 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 71 % были оформлены по протоколу согласованного извещения, а 29 % — зафиксированы дорожной полицией.
Стоит отметить, что продолжает расти и количество зарегистрированных транспортных средств: на 31 марта 2025 года в Латвии их было 1,24 миллиона (годом ранее — 1,22 миллиона).