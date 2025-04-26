Выплаты по OCTA увеличиваются, количество машин растет: что происходит на латвийских дорогах

За первые три месяца 2025 года страховые компании заключили в общей сложности 660 тысяч договоров OCTA — почти на 7 % больше, чем за первые четыре месяца прошлого года. Также увеличилось общее количество застрахованных дней: в первом квартале оно достигло 94,16 миллиона дней, что на 3 % больше, чем годом ранее.