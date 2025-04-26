Пожар в Риге: спасены двое жителей горящей квартиры
В Риге пожарные успешно спасли двух человек из горящей квартиры, оперативно ликвидировав возгорание и эвакуировав жителей соседних квартир. Происшествие произошло на улице Гобас.
В пятницу, 25 апреля, пожарные спасли из горящей квартиры на ул. Гобас в Риге двух человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). В 16:42 ГПСС получила информацию о том, что с балкона квартиры на пятом этаже девятиэтажного жилого дома распространяются пламя и черный дым.
Прибывшие на место пожарные установили, что на пятом этаже здания горит гостиная на площади 30 квадратных метров и лоджия на площади пять квадратных метров.
Из горящей квартиры пожарные эвакуировали двух человек и передали их медикам. Из соседних квартир с помощью спасательных масок через задымленный подъезд были выведены еще 11 человек. Пожарные завершили работу на месте происшествия в 18:55.
За прошедшие сутки ГПСС получила в общей сложности 37 вызовов: 12 на тушение пожаров, 19 - на спасательные работы, еще шесть вызовов оказались вводящими в заблуждение.