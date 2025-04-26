Пожар в Риге: спасены двое жителей горящей квартиры

В пятницу, 25 апреля, пожарные спасли из горящей квартиры на ул. Гобас в Риге двух человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). В 16:42 ГПСС получила информацию о том, что с балкона квартиры на пятом этаже девятиэтажного жилого дома распространяются пламя и черный дым.