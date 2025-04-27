Министра обороны США высмеяли за то, что он обустроил в Пентагоне студию макияжа

"В этом обновлении мы были намеренно консервативны и выбрали несколько менее дорогих, имеющихся в наличии материальных решений, которые обеспечивают секретарю и другим VIP-персонам необходимую поддержку и пространство для общения с прессой на камеру", - добавили в пресс-службе Пентагона, напирая на скромность обстановки.