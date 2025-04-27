Министра обороны США высмеяли за то, что он обустроил в Пентагоне студию макияжа
Министр обороны США Пит Хегсет поручил превратить "Зеленую комнату" в Пентагоне в гримерную студию, в которой высокопоставленные лица могут готовиться к выступлениям перед телекамерами.
"Многие изменения в "Зеленой комнате" заключалось в модификации мебели - кресло в режиссерском стиле, зеркало и гримерный светильник - все это было добавлено из имеющихся запасов. Столешница была добавлена и изготовлена собственными силами Директората по обслуживанию помещений, службы штаб-квартиры в Вашингтоне", - сообщил изданию The Hill представитель Минобороны США.
"В этом обновлении мы были намеренно консервативны и выбрали несколько менее дорогих, имеющихся в наличии материальных решений, которые обеспечивают секретарю и другим VIP-персонам необходимую поддержку и пространство для общения с прессой на камеру", - добавили в пресс-службе Пентагона, напирая на скромность обстановки.
Но информация все равно получила резонанс. В частности, сенатор-демократ Рубен Гальего заявил, что единственный макияж, который должен быть у министра обороны США - грим как у героя Арнольда Шварценеггера из фильма "Хищник".
"Источники говорят, что его любимые средства для макияжа в Пентагоне - консилер и маскировочный крем", - написал лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер в своем посте в соцсети X.
Кроме того, депутат Тед Льеу пошутил на своей странице в соцсети X, что "ничто так не кричит о культуре воинов, как студия макияжа".