Опасная вода! Почему армия перекрыла доступ местным жителям к источнику Кадага?

Поскольку результаты анализов показали, что вода из источника не соответствует минимальным требованиям питьевой воды и ее употребление без специальной обработки может представлять риск для здоровья, жителям было рекомендовано не использовать ее для питья. У источника установили предупреждающие знаки о плохом качестве воды, но, к сожалению, эти знаки регулярно демонтировались и уничтожались. Кроме того, все чаще фиксировались случаи, когда посетители, набирая воду из источника, мешали проведению военных учений в соседних секторах подготовки.