Опасная вода! Почему армия перекрыла доступ местным жителям к источнику Кадага?
Источник Кадага долгое время был популярным местом для забора воды среди местных жителей, несмотря на ее сомнительное качество. Однако из-за угроз здоровью и военных операций было принято решение закрыть подъездную дорогу к источнику.
Военные решили закрыть подъездную дорогу к источнику Кадага, расположенному на территории полигона Адажской военной базы. Этот источник популярен среди местных жителей как место для забора воды, однако еще в 2020 году лабораторные анализы, проведенные Центром окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии, выявили наличие опасных бактерий — кишечной палочки (E. coli) и колиформных бактерий, которые могут вызвать почечную недостаточность.
Поскольку результаты анализов показали, что вода из источника не соответствует минимальным требованиям питьевой воды и ее употребление без специальной обработки может представлять риск для здоровья, жителям было рекомендовано не использовать ее для питья. У источника установили предупреждающие знаки о плохом качестве воды, но, к сожалению, эти знаки регулярно демонтировались и уничтожались. Кроме того, все чаще фиксировались случаи, когда посетители, набирая воду из источника, мешали проведению военных учений в соседних секторах подготовки.
Учитывая текущую геополитическую ситуацию, случаи вандализма, связанные с уничтожением предупреждающих знаков, а также необходимость предотвращения нарушений военных учений и ограничения нежелательных лиц на территории полигона, было принято решение закрыть подъездную дорогу к источнику Кадага, сообщает Администрация Адажского края.