Битва за пляж: любители собак и их противники делят Юрмалу на Manabalss.lv

В четверг, 24 апреля, Юрмальская городская дума рассмотрела инициативу, поданную в январе на платформе manabalss.lv, - разрешить выгул домашних животных на определенной территории Юрмальского пляжа круглый год. В середине апреля на той же платформе появилась противоположная инициатива - запретить на нахождение на пляже с домашними животными в любое время. В настоящее время в соответствии с обязательными правилами Юрмальской думы "Правила содержания домашних (комнатных) животных на административной территории города Юрмалы" на пляжах с собаками разрешено находиться с 1 ноября по 31 марта. При этом собака должна быть на поводке.